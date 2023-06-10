США виділить понад 400 тисяч доларів в рамках програми ОЕСР

Білий дім в США. Фото: Reuters

У рамках програми ОЕСР США нададуть Україні кошти для для визначення пріоритетних реформ в економіці. Загальна сума становить понад 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє Департамент США.

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У Парижі відбулося засідання Ради міністрів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Там заявили, що США підтримують програму ОЕСР для України і виділять кошти на її реалізацію.

"Сполучені Штати повністю підтримують Програму ОЕСР для країни Україна і раді виділити 437 000 доларів США на її реалізацію. Країнова програма ОЕСР підтримуватиме порядок денний України щодо реформ, відновлення та реконструкції", — йдеться у повідомленні.

Також додали, що Сполучені Штати вже виділили Україні понад 19 млрд доларів на зарплати урядовцям, виконання пенсійних зобов'язань та управління лікарень.

Україна та ОЕСР

Відомо, що 5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її передав прем'єр-міністр Денис Шмигаль генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну під час поїздки на конференцію у Швейцарію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Додамо, що жителі Херсонської області, яких вимушено евакуюють через загрозу підтоплення населених пунктів, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних регіонах. Для цього можна скористатися спеціальною програмою "Прихисток".