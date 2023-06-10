Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow США нададуть Україні кошти для визначення пріоритетних реформ в економіці arrow

США нададуть Україні кошти для визначення пріоритетних реформ в економіці

10 червня 2023 09:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США виділить понад 400 тисяч доларів в рамках програми ОЕСР
Білий дім в США. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У рамках програми ОЕСР США нададуть Україні кошти для для визначення пріоритетних реформ в економіці. Загальна сума становить понад 400 тисяч доларів. 

Про це повідомляє Департамент США. 

Читайте також:

Деталі

У Парижі відбулося засідання Ради міністрів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Там заявили, що США підтримують програму ОЕСР для України і виділять кошти на її реалізацію. 

"Сполучені Штати повністю підтримують Програму ОЕСР для країни Україна і раді виділити 437 000 доларів США на її реалізацію. Країнова програма ОЕСР підтримуватиме порядок денний України щодо реформ, відновлення та реконструкції", — йдеться у повідомленні. 

Також додали, що Сполучені Штати вже виділили Україні понад 19 млрд доларів на зарплати урядовцям, виконання пенсійних зобов'язань та управління лікарень. 

Україна та ОЕСР

Відомо, що 5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Її передав прем'єр-міністр Денис Шмигаль генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корманну під час поїздки на конференцію у Швейцарію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Додамо, що жителі Херсонської області, яких вимушено евакуюють через загрозу підтоплення населених пунктів, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних регіонах. Для цього можна скористатися спеціальною програмою "Прихисток".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB