Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow США объявили о новой помощи Украине на $325 млн arrow

США объявили о новой помощи Украине на $325 млн

22 сентября 2023 01:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США объявили о новой помощи Украине на $325 млн
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.

О новой помощи объявили президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также:

Помощь от США

Соединенные Штаты заявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против ударов со стороны России сейчас и зимой.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет помощи также вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger.

Кроме того:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • взрывные боеприпасы;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. Также Джо Байден заявил, что США и дальше будет поддерживать Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз