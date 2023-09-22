Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: REUTERS

США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.

О новой помощи объявили президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Соединенные Штаты заявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против ударов со стороны России сейчас и зимой.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет помощи также вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger.

Кроме того:

ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;

155-мм артиллерийские снаряды;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. Также Джо Байден заявил, что США и дальше будет поддерживать Украину.