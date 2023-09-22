США объявили о новой помощи Украине на $325 млн
США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.
О новой помощи объявили президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Помощь от США
Соединенные Штаты заявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.
Пакет помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против ударов со стороны России сейчас и зимой.
"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше повысят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В пакет помощи также вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger.
Кроме того:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических автомобилей;
- взрывные боеприпасы;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Напомним, первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. Также Джо Байден заявил, что США и дальше будет поддерживать Украину.