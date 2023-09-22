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США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн

22 вересня 2023 01:28
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Лариса Голуб
Редактор
США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.

Про нову допомогу оголосили президент США Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Сполучені Штати заявили про надання військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів.

Пакет допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти ударів з боку Росії зараз і взимку.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", — додав держсекретар США Ентоні Блінкен.

До пакету допомоги увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Крім того:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • протитанкові системи Javelin, TOW і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних автомобілів;
  • підривні боєприпаси;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України. Про це заявив президент США Джо Байден. Також Джо Байден заявив, що США і надалі підтримуватиме Україну.

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