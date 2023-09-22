Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: REUTERS

США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.

Про нову допомогу оголосили президент США Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Сполучені Штати заявили про надання військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів.

Пакет допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти ударів з боку Росії зараз і взимку.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", — додав держсекретар США Ентоні Блінкен.

До пакету допомоги увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Крім того:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;

155-мм артилерійські снаряди;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

протитанкові системи Javelin, TOW і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України. Про це заявив президент США Джо Байден. Також Джо Байден заявив, що США і надалі підтримуватиме Україну.