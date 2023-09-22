США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн
США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.
Про нову допомогу оголосили президент США Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен.
Допомога від США
Сполучені Штати заявили про надання військової допомоги Україні на суму 325 млн. доларів.
Пакет допомоги включає додаткові боєприпаси ППО, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти ударів з боку Росії зараз і взимку.
"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", — додав держсекретар США Ентоні Блінкен.
До пакету допомоги увійшла друга партія касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії, а також системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.
Крім того:
- ракети ППО АІМ-9М;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети калібру 50 мм для протидії дронам;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- протитанкові системи Javelin, TOW і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних автомобілів;
- підривні боєприпаси;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Нагадаємо, перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України. Про це заявив президент США Джо Байден. Також Джо Байден заявив, що США і надалі підтримуватиме Україну.