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США перечислили Украине первые 1,2 миллиарда долларов экономической помощи

27 февраля 2023 22:52
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
США перечислили Украине первые 1,2 миллиарда долларов экономической помощи
Джанет Йеллен
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Правительство США перечислило Украине первый транш прямой экономической помощи в размере 1,2 миллиарда долларов. Следующую бюджетную поддержку следует ожидать в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен.

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"Соединенные Штаты предоставили Украине экономическую помощь в $13 миллиардов. Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы более чем в 1,2 миллиарда долларов. Это первый транш из около 10 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки, которые Соединенные Штаты окажут в ближайшие месяцы", — говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что экономическая поддержка США помогает украинскому правительству и критически важным поставщикам услуг работать в чрезвычайных обстоятельствах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить россии возможности финансировать войну.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал три указа по реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.

Добавим, Президент Украины рассказал, как иранские дроны атаковали Украину. По его словам, удалось сбить одиннадцать из четырнадцати, однако были и попадания.

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