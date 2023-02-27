США перерахували Україні перші 1,2 мільярда доларів економічної допомоги

Джанет Єллен

Уряд США перерахував Україні перший транш прямої економічної допомоги у розмірі 1,2 мільярда доларів. Наступну бюджетну підтримку варто очікувати найближчими місяцями.

Про це йдеться у заяві глави Мінфіну США Джанет Єллен.

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"Сполучені Штати надали Україні економічну допомогу в $13 мільярдів. Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми у понад 1,2 мільярда доларів. Це перший транш з близько 10 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, які Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці", — йдеться у заяві.

Вона наголосила, що економічна підтримка США допомагає українському уряду та критично важливим постачальникам послуг працювати в надзвичайних обставинах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.

Додамо, Президент України розповів, як іранські дрони атакували Україну. За його словами, вдалося збити одинадцять із чотирнадцяти, однак були й влучання.