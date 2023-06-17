Коммунальные услуги - как сэкономить электроэнергию на бойлере

Оплата коммунальных счетов. Фото: Новини.LIVE

В Украине стоимость электроэнергии достигает 2,64 гривны за кВт-час. Учитывая желание украинцев сэкономить, стало известно как потребителям с бойлерами снизить суммы в своих платежках.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Как сэкономить на бойлере

Основной момент — это правильное использование бойлера по графику. Если вы отсутствуете в течение дня, нет необходимости оставлять прибор работающим. Вы можете выключить бойлер утром, перед уходом на работу, и включить его по возвращении.

Следующий совет — использование бойлера на минимальной мощности. Большинство бойлеров могут нагреть воду до 75 градусов, и для бойлера с емкостью 80 литров этот процесс займет около трех часов. В течение этого времени нагревательные элементы потребляют максимум электроэнергии. Однако, установив более низкую температуру (50-55 градусов), вы снизите расход электроэнергии.

Также полезно регулярно проводить обслуживание бойлера, что поможет экономить электроэнергию и воду. Жесткая вода, которую мы часто используем, приводит к образованию известковых отложений, ухудшающих эффективность нагрева. Это заставляет бойлер работать дольше и потреблять больше электроэнергии. Регулярное обслуживание стоит некоторых средств, но в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить на счетах за электроэнергию.

Напомним, граждане, не способные самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.

Также мы писали, что украинцам летом следует готовиться к повышению тарифов не только на электроэнергию, но и воду. Регулятор планирует утвердить новые цены.