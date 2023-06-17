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Стало відомо, як українцям із бойлерами не переплачувати за електроенергію

17 червня 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Комунальні послуги - як заощадити електроенергію на бойлері
Оплата комунальних рахунків Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні вартість електроенергії сягає 2,64 гривні за кВт-годину. З огляду на бажання українців заощадити стало відомо як споживачам з бойлерами знизити суми у своїх платіжках.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Як заощадити на бойлері

Основний момент — це правильне використання бойлера за графіком. Якщо ви відсутня протягом дня, нема потреби залишати прилад працюючим. Ви можете вимкнути бойлер вранці перед тим, як вийти на роботу, і включити його після повернення.

Наступна порада — використання бойлера на мінімальній потужності. Більшість бойлерів можуть нагріти воду до 75 градусів, і для бойлера з місткістю 80 літрів цей процес триватиме близько трьох годин. Протягом цього часу нагрівальні елементи споживають максимум електроенергії. Однак, встановивши нижчу температуру (50-55 градусів), ви зменшите витрату електроенергії.

Також корисно регулярно проводити обслуговування бойлера, що допоможе заощаджувати електроенергію та воду. Жорстка вода, яку ми часто використовуємо, призводить до утворення вапняних відкладень, що погіршують ефективність нагрівання. Це змушує бойлер працювати довше та споживати більше електроенергії. Регулярне обслуговування коштує деяких коштів, але у довгостроковій перспективі це допоможе заощадити на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, громадяни, які не здатні самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.

Також ми писали, що українцям влітку слід готуватися до підвищення тарифів не лише на електроенергію, а й на воду. Регулятор планує затвердити нові ціни.

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