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Стало известно, как в Украине будут учиться школьники с 1 сентября

8 августа 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, как в Украине будут учиться школьники с 1 сентября
Дети в школе. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вскоре начнется новый учебный год и дети будут вынуждены второй год подряд получать знания в условиях войны. При этом, в прошлом году школьники учились в режиме онлайн или смешанном формате.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

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Сташкив обозначил, что не все школы смогут предложить 100% очное обучение на 1 сентября. Это связано с тем, что некоторые из них, в особенности в Харьковской области, расположены в прифронтовых зонах и постоянно подвержены обстрелам.

"Но доля школ, которые смогут предложить очное или смешанное обучение, начиная с 1 сентября, будет значительно превышать процент таких школ по итогам прошлого учебного года. Мы ожидаем, что этот показатель составит около 80-85% школ", — сказал представитель Минобразования.

Отметим, что в первую половину предыдущего учебного года только 15% образовательных учреждений функционировали очно, еще 51% предлагали смешанное обучение и 33% онлайн. Во второй половине года число школ, предлагающих очное или смешанное обучение, возросло до почти 75%.

Обеспечение школ

В 2023 году Министерство образования выделило субвенцию в 1,5 миллиарда гривен из госбюджета для всех регионов для создания убежищ. Это даст возможность еще 500 школ обеспечить новые укрытия для учеников.

В некоторых школах планируется завершить строительство укрытий к 1 сентября, в то время как в других работа будет продолжена в начале учебного года.

Напомним, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут. Посещать обучение офлайн дети будут всего несколько дней в неделю.

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