Стало відомо, як в Україні навчатимуться школярі з 1 вересня

Діти в школі. Фото: google

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік і діти будуть змушені другий рік поспіль отримувати знання в умовах війни. При цьому минулого року школярі навчалися в режимі онлайн або змішаному форматі.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

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Сташків зазначив, що не всі школи зможуть запропонувати 100% очне навчання на 1 вересня. Це пов'язано з тим, що деякі з них, особливо в Харківській області, розташовані в прифронтових зонах і постійно зазнають обстрілів.

"Але частка шкіл, які зможуть запропонувати очне або змішане навчання, починаючи з 1 вересня, значно перевищуватиме відсоток таких шкіл за підсумками минулого навчального року. Ми очікуємо, що цей показник становитиме близько 80-85% шкіл", — сказав представник Міносвіти.

Зазначимо, що у першу половину попереднього навчального року лише 15% освітніх закладів функціонували очно, ще 51% пропонували змішане навчання та 33% — онлайн. У другій половині року кількість шкіл, які пропонують очне чи змішане навчання, зросла майже до 75%.

Забезпечення шкіл

2023 року Міністерство освіти виділило субвенцію в 1,5 мільярда гривень із держбюджету для всіх регіонів для створення притулків. Це дасть змогу ще 500 шкіл забезпечити нові укриття для учнів.

У деяких школах планується завершити будівництво укриттів до 1 вересня, тоді як в інших робота буде продовжена на початку навчального року.

Нагадаємо, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть. Відвідуватимуть навчання офлайн діти лише кілька днів на тиждень.