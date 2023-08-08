Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Стало відомо, як в Україні навчатимуться школярі з 1 вересня arrow

Стало відомо, як в Україні навчатимуться школярі з 1 вересня

8 серпня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, як в Україні навчатимуться школярі з 1 вересня
Діти в школі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік і діти будуть змушені другий рік поспіль отримувати знання в умовах війни. При цьому минулого року школярі навчалися в режимі онлайн або змішаному форматі.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

Читайте також:

Як навчатимуться діти з 1 вересня

Сташків зазначив, що не всі школи зможуть запропонувати 100% очне навчання на 1 вересня. Це пов'язано з тим, що деякі з них, особливо в Харківській області, розташовані в прифронтових зонах і постійно зазнають обстрілів.

"Але частка шкіл, які зможуть запропонувати очне або змішане навчання, починаючи з 1 вересня, значно перевищуватиме відсоток таких шкіл за підсумками минулого навчального року. Ми очікуємо, що цей показник становитиме близько 80-85% шкіл", — сказав представник Міносвіти.

Зазначимо, що у першу половину попереднього навчального року лише 15% освітніх закладів функціонували очно, ще 51% пропонували змішане навчання та 33% — онлайн. У другій половині року кількість шкіл, які пропонують очне чи змішане навчання, зросла майже до 75%.

Забезпечення шкіл

2023 року Міністерство освіти виділило субвенцію в 1,5 мільярда гривень із держбюджету для всіх регіонів для створення притулків. Це дасть змогу ще 500 шкіл забезпечити нові укриття для учнів.

У деяких школах планується завершити будівництво укриттів до 1 вересня, тоді як в інших робота буде продовжена на початку навчального року.

Нагадаємо, що у звичайному режимі школи у Харкові працювати не зможуть. Відвідуватимуть навчання офлайн діти лише кілька днів на тиждень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз