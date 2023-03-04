Стало известно, когда можно зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест

Национальный мультимедийный тест

Украинский центр оценивания качества образования объявил о том, что онлайн-регистрация на национальный мультипредметный тест начнется в апреле 2023 года. В отличие от предыдущих лет, регистрация на тестирование будет проходить без бумаг — участникам придется загрузить свои документы в специальный сервис, и не нужно будет посылать их обычной почтой.

Об этом сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко в интервью "Укринформу".

Национальный мультимедийный тест

После регистрации каждый участник получит доступ к своей информационной странице на сайте Украинского центра оценивания качества образования, где будет отображаться вся информация о том, где, когда и как будет проходить тестирование.

Основная сессия тестирования запланирована на июнь, а в конце месяца или начале июля состоится дополнительная сессия. Абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии, смогут принять участие в ней.

По словам заместителя директора УЦОКО Татьяны Вакуленко, результаты участников тестирования будут доступны непосредственно в их тестовой среде, так же как и в прошлом году. Это означает, что когда время на тестирование закончится или все задания будут выполнены, на экране появится количество тестовых баллов за каждый предмет.

"Демонстрационные варианты по всем предметам НМТ мы обнародуем у себя на сайте. Это будет и ПДФ и онлайн-версия для участников, у которых есть возможность работать в интернете", — сказала Вакуленко.

Напомним, ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады внес ряд изменений в Закон об образовании на 2023 год.