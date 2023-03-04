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Стало відомо, коли можна зареєструватись на національний мультипредметний тест

4 березня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Національний мультимедійний тест
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український центр оцінювання якості освіти оголосив про те, що онлайн-реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться у квітні 2023 року. На відміну від попередніх років, реєстрація на тестування проходитиме без паперів — учасникам доведеться завантажити свої документи в спеціальний сервіс, і не потрібно надсилати їх звичайною поштою.

Про це повідомила заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко в інтерв'ю "Укрінформу".

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Після реєстрації кожен учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, де відображатиметься вся інформація про те, де, коли та як проходитиме тестування.

Основну сесію тестування заплановано на червень, а наприкінці місяця або на початку липня відбудеться додаткова сесія. Абітурієнти, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії, матимуть змогу взяти участь у ній.

За словами заступника директора УЦОЯО Тетяни Вакуленко, результати учасників тестування будуть доступні безпосередньо в їхньому тестовому середовищі, так само як і минулого року. Це означає, що коли час на тестування закінчиться або всі завдання будуть виконані, на екрані з'явиться кількість балів за кожний предмет.

"Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднимо у себе на сайті. Це буде і ПДФ та онлайн-версія для учасників, які мають можливість працювати в інтернеті", — сказала Вакуленко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради вніс низку змін до Закону про освіту на 2023 рік.

 

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