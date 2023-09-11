Стало известно, когда начнут строить Национальное военное кладбище

Кладбище в городе Сарны. Иллюстративное фото: Сарненский городской совет

В Украине планируется начать строительство Национального военного мемориального кладбища в ближайшее время. Технические вопросы начали решать и готовить документы.

Об этом пишет пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Строительство кладбища

"Технически и документально работы начались. Был получен ряд технических условий по проектированию Национального военного мемориального кладбища. Непосредственно само строительство планируем начать как можно скорее. И сдачу первой очереди для того, чтобы проводить захоронения наших павших Героев — до конца 2023 года", — рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Комплекс кладбища

По его словам, такое кладбище будет иметь комплекс сооружений и площадей, а именно:

военное кладбище,

музей,

ритуальное здание,

современный крематорий,

другие необходимые постройки для организации почетных захоронений.

Такой комплекс будет включать в себя традиционные захоронения и захоронения в колумбарии.

"В настоящее время государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" объявлен конкурс на эскизный проект. Победитель представит на утверждение Министерству по делам ветеранов эскизный проект Национального военного мемориального кладбища", — отметил первый заместитель министра по делам ветеранов.

Сколько средств будет выделено

Он добавил, что в 2023 году из государственного бюджета Украина планирует выделить 65 млн гривен на строительство кладбища. После того, как будет утвержден эскизный проект, станет известно, сколько будет стоить строительство кладбища. Опираясь на это, будет определено финансирование на проект НВМК уже в 2024 году.

Напомним, советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Он отметил, что в этом месте хоронили только тех, кто был убит за время полномасштабного российского вторжения, начиная с 24 февраля 2022 года.