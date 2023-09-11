Стало відомо, коли почнуть будувати Національне військове кладовище

Кладовище у місті Сарни. Ілюстративне фото: Сарненська міська рада

В Україні планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища найближчим часом. Технічні питання вже почали вирішувати та готувати документи.

Про це пише пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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Будівництво цвинтаря

"Технічно і документально роботи розпочалися. Було отримано низку технічних умов щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища. Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати чимскоріше. І здачу першої черги для того, щоб проводити поховання наших полеглих Героїв — до кінця 2023 року", — розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Комплекс кладовища

За його словами, таке кладовище матиме комплекс споруд та площ, а саме:

військове кладовище,

музей,

ритуальну будівлю,

сучасний крематорій,

інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Такий комплекс міститиме в собі традиційні поховання та поховання в колумбарії.

"Наразі державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" оголошено конкурс на ескізний проєкт. Переможець представить на затвердження Міністерству у справах ветеранів ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища", — зауважив перший заступник міністра у справах ветеранів.

Скільки коштів буде виділено

Він додав, що у 2023 році з державного бюджету Україна планує виділити 65 млн гривень на будівництво цвинтару. Після того, як затвердять ескізний проєкт, стане відомо, скільки буде коштувати будівництво кладовища. Спираючись на це, буде визначено фінансування на проєкт НВМК вже у 2024 році.

Нагадаємо, радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Він зазначив, що у цьому місці ховали лише тих, кого вбили за час повномасштабного російського вторгнення, починаючи з 24 лютого 2022 року.