Стало известно, когда ВР рассмотрит отставку Резинкова

Министр обороны Украины Алексей Резников УНИАН

Депутаты ВР рассмотрят увольнение министра обороны Алексея Резникова с должности 5 сентября. В тот же день депутаты планируют уволить Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

Об этом Новини.Live рассказал источник среди депутатского корпуса.

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На следующий день, 6 сентября, нардепы хотят проголосовать за его назначение на пост министра обороны Украины.

По информации источника, Рада однозначно поддержит отставку Резникова, при этом депутаты признают его работу успешной. Однако ее подпортили коррупционные скандалы в ведомстве.

Об Умерове отзываются как о положительном человеке, однако многих беспокоит отсутствие у него собственной команды. Поэтому к назначению Умерова на пост министра обороны относятся скептически.

"Но время покажет", — отметил источник.

Ранее мы сообщали, сегодня, 4 сентября, в Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности.

Сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.