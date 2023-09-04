Стало відомо, коли ВР розгляне відставку Резінкова

Міністр оборони України Олексій Резніков УНІАН

Депутати ВР розглянуть звільнення міністра оборони Олексія Резнікова з посади 5 вересня. Того ж самого дня депутати планують звільнити Рустема Умєрова з посади очільника Фонду державного майна.

Про це Новини.Live розповіло джерело серед депутатського корпусу.

Читайте також:

Вже наступного дня, 6 вересня, нардепи хочуть проголосувати за його призначення на пост міністра оборони України.

За інформацією джерела, Рада однозначно підтримає відставку Резнікова, при цьому депутати визнають його роботу як успішну. Однак її попсували корупційні скандали у відомстві.

Про Умерова відгукуються як про позитивну людину, однак багатьох турбує відсустність у нього власної команди. Через це до призначення Умерова на пост міністра оборони ставляться скептично.

"Але час покаже", — відзначило джерело.

Раніше ми повідомляли, сьогодні, 4 вересня, до Верховної Ради України надійшла заява від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади.

Додамо, сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.