Кому могут запретить пересекать границу: новые правила

Пересечение украинской границы. Фото: google

В Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.

Об этом сообщает Gsminfo.

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Кому запретят пересекать границу

Известно, что в Украине вернулись к довоенным правилам оплаты коммунальных услуг. Более того, они стали даже строже.

Теперь лиц, которые будут долговать оплату за коммуналку, будут вноситься в специальный реестр. Поэтому должники будут иметь много ограничений и проблем.

В реестр попадут и те, кто откажется платить алименты, штрафы ПДД и будет иметь любой государственный долг хотя бы в 100 грн.

Как будут наказывать должников

Соответственно, всех должников будут наказывать. В частности:

Блокировать все счета, которые имеет лицо. К тому же будут действовать ограничения на открытие новых.

Запретят пересекать границу.

Запретят регистрировать какие-либо сделки через нотариуса. Сюда также входит продажа недвижимости.

Напомним, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Добавим, что украинцев также обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета. Налоговая разошлет квитанции с сообщениями до 1 июля.