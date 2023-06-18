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Стало известно, кому могут запретить пересекать границу

18 июня 2023 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кому могут запретить пересекать границу: новые правила
Пересечение украинской границы. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.

Об этом сообщает Gsminfo.

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Кому запретят пересекать границу

Известно, что в Украине вернулись к довоенным правилам оплаты коммунальных услуг. Более того, они стали даже строже.

Теперь лиц, которые будут долговать оплату за коммуналку, будут вноситься в специальный реестр. Поэтому должники будут иметь много ограничений и проблем.

В реестр попадут и те, кто откажется платить алименты, штрафы ПДД и будет иметь любой государственный долг хотя бы в 100 грн.

Как будут наказывать должников

Соответственно, всех должников будут наказывать. В частности:

  • Блокировать все счета, которые имеет лицо. К тому же будут действовать ограничения на открытие новых.
  • Запретят пересекать границу.
  • Запретят регистрировать какие-либо сделки через нотариуса. Сюда также входит продажа недвижимости.

Напомним, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Добавим, что украинцев также обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета. Налоговая разошлет квитанции с сообщениями до 1 июля.

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