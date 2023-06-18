Кому могут запретить пересекать границу: новые правила

Стало известно, кому могут запретить пересекать границу
В Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.
Об этом сообщает Gsminfo.
Кому запретят пересекать границу
Известно, что в Украине вернулись к довоенным правилам оплаты коммунальных услуг. Более того, они стали даже строже.
Теперь лиц, которые будут долговать оплату за коммуналку, будут вноситься в специальный реестр. Поэтому должники будут иметь много ограничений и проблем.
В реестр попадут и те, кто откажется платить алименты, штрафы ПДД и будет иметь любой государственный долг хотя бы в 100 грн.
Как будут наказывать должников
Соответственно, всех должников будут наказывать. В частности:
- Блокировать все счета, которые имеет лицо. К тому же будут действовать ограничения на открытие новых.
- Запретят пересекать границу.
- Запретят регистрировать какие-либо сделки через нотариуса. Сюда также входит продажа недвижимости.
Напомним, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Добавим, что украинцев также обязали уплатить налоги за квартиры до конца лета. Налоговая разошлет квитанции с сообщениями до 1 июля.