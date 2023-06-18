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Стало відомо, кому можуть заборонити перетинати кордон

18 червня 2023 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кому можуть заборонити перетинати кордон: нові правила
Перетин українського кордону. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити. 

Про це повідомляє Gsminfo.

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Відомо, що в Україні повернулися до довоєнних правил оплати за комунальні послуги. Ба більше, вони стали навіть суворішими. 

Відтепер осіб, які боргуватимуть оплату за комуналку, вноситимуть у спеціальний реєстр. Через це боржники матимуть багато обмежень і проблем. 

До реєстру потраплять і ті, хто не сплачуватиме аліменти, штрафи ПДР і матиме будь-який державний борг хоча б у 100 грн. 

Як каратимуть боржників

Відповідно, усіх боржників будуть карати. Зокрема:

  • Блокуватимуть всі рахунки, які має особа. До того ж діятимуть обмеження на відкриття нових. 
  • Заборонять перетинати кордон. 
  • Заборонять реєструвати будь-які угоди через нотаріуса. Сюди також входить продаж нерухомості.

Нагадаємо, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Додамо, що українців також зобов'язали сплатити податки за квартири до кінця літа. Податкова розішле квитанції з повідомленнями до 1 липня. 

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