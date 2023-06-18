Кому можуть заборонити перетинати кордон: нові правила

Перетин українського кордону. Фото: google

В Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити.

Про це повідомляє Gsminfo.

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Кому заборонять перетинати кордон

Відомо, що в Україні повернулися до довоєнних правил оплати за комунальні послуги. Ба більше, вони стали навіть суворішими.

Відтепер осіб, які боргуватимуть оплату за комуналку, вноситимуть у спеціальний реєстр. Через це боржники матимуть багато обмежень і проблем.

До реєстру потраплять і ті, хто не сплачуватиме аліменти, штрафи ПДР і матиме будь-який державний борг хоча б у 100 грн.

Як каратимуть боржників

Відповідно, усіх боржників будуть карати. Зокрема:

Блокуватимуть всі рахунки, які має особа. До того ж діятимуть обмеження на відкриття нових.

Заборонять перетинати кордон.

Заборонять реєструвати будь-які угоди через нотаріуса. Сюди також входить продаж нерухомості.

Нагадаємо, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Додамо, що українців також зобов'язали сплатити податки за квартири до кінця літа. Податкова розішле квитанції з повідомленнями до 1 липня.