Кому можуть заборонити перетинати кордон: нові правила

Стало відомо, кому можуть заборонити перетинати кордон
В Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити.
Про це повідомляє Gsminfo.
Кому заборонять перетинати кордон
Відомо, що в Україні повернулися до довоєнних правил оплати за комунальні послуги. Ба більше, вони стали навіть суворішими.
Відтепер осіб, які боргуватимуть оплату за комуналку, вноситимуть у спеціальний реєстр. Через це боржники матимуть багато обмежень і проблем.
До реєстру потраплять і ті, хто не сплачуватиме аліменти, штрафи ПДР і матиме будь-який державний борг хоча б у 100 грн.
Як каратимуть боржників
Відповідно, усіх боржників будуть карати. Зокрема:
- Блокуватимуть всі рахунки, які має особа. До того ж діятимуть обмеження на відкриття нових.
- Заборонять перетинати кордон.
- Заборонять реєструвати будь-які угоди через нотаріуса. Сюди також входить продаж нерухомості.
Нагадаємо, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.
Додамо, що українців також зобов'язали сплатити податки за квартири до кінця літа. Податкова розішле квитанції з повідомленнями до 1 липня.