В МОН увеличили количество бюджетных мест на специальность 281 "Публичное управление и администрирование"

Студенты в аудитории. Фото: google

В Министерстве образования и науки увеличили количество бюджетных мест по специальности 281 "Публичное управление и администрирование". Там заявляют, что это позволит подготовить больше специалистов для работы деоккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в материале МинРеинтеграции.

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Известно, что объем бюджетных мест по специальности 281 увеличился на 35%. То есть установлено 115 бюджетных мест по дневной форме обучения на магистратуре и 650 по заочной форме.

"Во исполнение решения Правительства Министерству образования и науки увеличен на 35% объем бюджетных мест по специальности 281 "Публичное управление и администрирование" и установлен в объеме 115 бюджетных мест по дневной форме обучения на магистратуре. Также по заказу Национального агентства по государственной службе установлено 650 бюджетных мест по заочной форме обучения", — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех заведений, которые находятся на территории боевых действий.