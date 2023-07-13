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Стало відомо, на яку спеціальність у МОН збільшили кількість бюджетних місць

13 липня 2023 18:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У МОН збільшили кількість бюджетних місць на спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Студенти в аудиторії. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві освіти і науки збільшили кількість бюджетних місць за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Там заявляють, що це дасть можливість підготувати більше фахівців для роботи на деокупованих територіях України.

Про це йдеться у матеріалі МінРеінтеграції

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Відомо, що обсяг бюджетних місць за спеціальністю 281 збільшили на 35%. Тобто встановлено 115 бюджетних місць за денною формою навчання на магістратурі та 650 за заочною формою. 

"На виконання рішення уряду Міністерству освіти і науки збільшено на 35% обсяг бюджетних місць за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" і встановлено в обсязі 115 бюджетних місць за денною формою навчання на магістратурі. Також за замовленням Національного агентства з питань державної служби встановлено 650 бюджетних місць за заочною формою навчання", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій. 

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