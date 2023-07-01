Директор ЦРУ тайно посещал Украину: в чем цель поездки

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления, действующего при правительстве США, Уильям Бернс тайно посещал Украину в начале июня. В частности, он поделился некоторыми разведывательными данными, которые помогут нашему государству в борьбе с противником.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Секретная поездка директора ЦРУ

Сообщается, что поездка директора ЦРУ была секретной. Приехав в Украину, Бернс встретился с главой государства Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки.

Военные представители Киева в частном разговоре высказали следующие планы:

вернуть значительную часть оккупированной территории к осени;

переместить артиллерию и ракетные системы вблизи линии границы с контролируемым Россией Крымом;

продвигаться дальше на Востоке Украины;

впервые начать переговоры с Москвой.

Относительно переговоров, Бернс заявил, что Россия согласится на них только в том случае, когда почувствует угрозу.

Напомним, ранее генерал Милли высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

Добавим, что Милли также рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы. Он заявил, что Президент Джо Байден решает вопрос о поставках Украине оружия, к примеру дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.