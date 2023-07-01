Директор ЦРУ таємно відвідував Україну: в чому мета поїздки

Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: Reuters

Директор Центрального розвідувального управління, яке діє при уряді США, Вільям Бернс таємно відвідував Україну на початку червня. Зокрема, він поділився деякими розвідувальними даними, які допоможуть нашій державі в боротьбі з противником.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Повідомляється, що поїздка директора ЦРУ була секретною. Приїхавши в Україну, Бернс зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки.

Військові представники Києва у приватній розмові висловили такі плани:

повернути значну частину окупованої території до осені;

перемістити артилерію та ракетні системи поблизу лінії кордону з контрольованим Росією Кримом;

просуватися далі на Сході України;

вперше розпочати переговори з Москвою.

Щодо переговорів, то Бернс заявив, що Росія погодиться на них лише у тому випадку, коли відчує загрозу.

Нагадаємо, раніше генерал Міллі висловився про контрнаступ ЗСУ. ЗА його словами, наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

Додамо, що Міллі також розповів, чи готові США передати Україні ATACMS та касетні боєприпаси. Він заявив, що Президент Джо Байден вирішує щодо питання про постачання Україні зброї, до прикладу далекобійних ракетних систем ATACMS. Проте такого рішення він ще не ухвалив.