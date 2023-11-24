Стало известно, сколько государств в ООН поддержали Декларацию к 90-й годовщине Голодомора

Памятник посвящен Голодомору в Украине. Фото: president.gov.ua

Декларацию к девяностой годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине подписали 55 государств-членов ООН. Ее инициировала украинская делегация.

Об этом пишет Укринформ.

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Среди стран, подписавших декларацию, Азербайджан, Австралия, Босния и Герцеговина, Гватемала, Чили, Япония, Южная Корея, Великобритания, США и т.д.

В тексте документа отмечается, что Голодомор является национальной трагедией украинского народа. Геноцид унес миллионы невинных жизней, вызванных жестокими действиями и политикой тоталитарного режима.

"Трагедия Голодомора должна служить для нынешнего и грядущих поколений напоминанием о необходимости безусловного соблюдения прав человека, включая право на жизнь, с тем, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий, а также не допустить использования голода гражданского населения как метода ведения войны, в частности путем нарушения производства и нарушения производства цепей поставок, что усугубляет глобальную продовольственную нестабильность, особенно для самых уязвимых слоев населения» , — подчеркивается в декларации.

В частности, декларация осуждает жестокую политику сталинского режима и подтверждает обязательство всех государств-членов по преодолению голода, закрепленное в решениях Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Напомним, 25 октября парламент Уэльса (Senedd Cymru) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.