Стало відомо, скільки держав в ООН підтримали Декларацію до 90-х роковин Голодомору

Пам'ятник присвячений Голодомору в Україні. Фото: president.gov.ua

Декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали 55 держав-членів ООН. Її ініціювала українська делегація.

Про це пише Укрінформ.

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Серед країн, які підписали декларацію — Азербайджан, Австралія, Боснія і Герцеговина, Гватемала, Чилі, Японія, Південна Корея, Велика Британія, США тощо.

У тексті документу зазначають, що Голодомор є національною трагедією українського народу. Геноцид забрав мільйони невинних життів, що був спричинений жорстокими діями та політикою тоталітарного режиму.

"Трагедія Голодомору має слугувати для нинішнього і прийдешніх поколінь нагадуванням про необхідність безумовного дотримання прав людини, включаючи право на життя, з тим, щоб запобігти повторенню подібних трагедій, а також не допустити використання голоду цивільного населення як методу ведення війни, зокрема шляхом порушення виробництва та ланцюгів постачання, що посилює глобальну продовольчу нестабільність, особливо для найуразливіших верств населення", — підкреслюється у декларації.

Зокрема, декларація засуджує жорстоку політику сталінського режиму та підтверджує зобов'язання всіх держав-членів щодо подолання голоду, закріплене в рішеннях Генасамблеї ООН у вересні 2023 року.

Нагадаємо, 25 жовтня, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.