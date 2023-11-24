Стало відомо, скільки держав в ООН підтримали Декларацію до 90-х роковин Голодомору
Декларацію до дев’яностих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали 55 держав-членів ООН. Її ініціювала українська делегація.
Про це пише Укрінформ.
Які країни підписали декларацію про Голодомор
Серед країн, які підписали декларацію — Азербайджан, Австралія, Боснія і Герцеговина, Гватемала, Чилі, Японія, Південна Корея, Велика Британія, США тощо.
У тексті документу зазначають, що Голодомор є національною трагедією українського народу. Геноцид забрав мільйони невинних життів, що був спричинений жорстокими діями та політикою тоталітарного режиму.
"Трагедія Голодомору має слугувати для нинішнього і прийдешніх поколінь нагадуванням про необхідність безумовного дотримання прав людини, включаючи право на життя, з тим, щоб запобігти повторенню подібних трагедій, а також не допустити використання голоду цивільного населення як методу ведення війни, зокрема шляхом порушення виробництва та ланцюгів постачання, що посилює глобальну продовольчу нестабільність, особливо для найуразливіших верств населення", — підкреслюється у декларації.
Зокрема, декларація засуджує жорстоку політику сталінського режиму та підтверджує зобов'язання всіх держав-членів щодо подолання голоду, закріплене в рішеннях Генасамблеї ООН у вересні 2023 року.
Нагадаємо, 25 жовтня, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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