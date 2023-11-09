Стало известно, сколько миллиардеров осталось в Украине

Украинский миллиардер Ринат Ахметов. Фото: latifundist.com

В Украине осталось два миллиардера. Речь идет о бизнесменах Ринате Ахметове и Викторе Пинчуке.

Об этом сообщает NV.

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По информации СМИ, ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года.

Журнал NV презентовал всего 30 самых богатых украинцев. Рейтинг составили с помощью экспертов IT-компании YouControl.

На первом месте оказался Ринат Ахметов с состоянием 6,59 млрд долл. Если сравнивать с 2022 годом оно упало на 43%. После него — Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долл. По сравнению с прошлым годом оно упало на 34%.

На третьем месте Петр и Алексей Порошенко с 954 млн дол. Состояние уменьшилось на 37%.

Также в список самых богатых вошли:

Галина и Александр Гереги (Эпицентр-К) — 907 млн долл (-38%);

Влад Яценко (Revolut) — 894 млн долл (-30%).

Самые состоятельные люди Украины. Фото: NV

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ответил о том, что олигархи и бизнесмены помогли в определенное время защитить Харьков от российских оккупантов. Также он поблагодарил ВСУ и рассказал, как обороняли город.

Также мы писали, что частное акционерное общество (ПАО) "Систем Кэпитал Менеджмент" ("СКМ") Рината Ахметова изменяет организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью (ООО).