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Стало известно, сколько миллиардеров осталось в Украине

9 ноября 2023 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, сколько миллиардеров осталось в Украине
Украинский миллиардер Ринат Ахметов. Фото: latifundist.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине осталось два миллиардера. Речь идет о бизнесменах Ринате Ахметове и Викторе Пинчуке.

Об этом сообщает NV.

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По информации СМИ, ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года.

Журнал NV презентовал всего 30 самых богатых украинцев. Рейтинг составили с помощью экспертов IT-компании YouControl.

На первом месте оказался Ринат Ахметов с состоянием 6,59 млрд долл. Если сравнивать с 2022 годом оно упало на 43%. После него — Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долл. По сравнению с прошлым годом оно упало на 34%.

На третьем месте Петр и Алексей Порошенко с 954 млн дол. Состояние уменьшилось на 37%.

Также в список самых богатых вошли:

  • Галина и Александр Гереги (Эпицентр-К) — 907 млн долл (-38%);
  • Влад Яценко (Revolut) — 894 млн долл (-30%).
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Самые состоятельные люди Украины. Фото: NV

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ответил о том, что олигархи и бизнесмены помогли в определенное время защитить Харьков от российских оккупантов. Также он поблагодарил ВСУ и рассказал, как обороняли город.

Также мы писали, что частное акционерное общество (ПАО) "Систем Кэпитал Менеджмент" ("СКМ") Рината Ахметова изменяет организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью (ООО).

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