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Стало відомо, скільки мільярдерів залишилося в Україні

9 листопада 2023 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стало відомо, скільки мільярдерів залишилося в Україні
Український мільярдер Рінат Ахметов. Фото: latifundist.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні залишилося двоє мільярдерів. Йдеться про бізнесменів Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. 

Про це повідомляє NV.

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За інформацією ЗМІ, ситуації, коли в Україні залишилось лише два мільярдери не було як мінімум з 2006 року. 

Журнал NV презентував лише 30 найбагатших українців. Рейтинг склали за допомогою експертів ІТ-компанії YouControl.

На першому місці опинився Рінат Ахметов зі статками 6,59 млрд дол. Якщо порівнювати з 2022 роком вони впали на 43%. Після нього — Віктор Пінчук зі статками в 1,72 млрд дол. Порівняно з минулим роком вони впали на 34%.

На третьому місці Петро та Олексій Порошенки з 954 млн дол. Статки зменшилися на 37%.

Також до списку найбагатших увійшли:

  • Галина та Олександр Гереги (Епіцентр-К) — 907 млн дол (-38%);
  • Влад Яценко (Revolut) — 894 млн дол (-30%).
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Найзаможніші люди України. Фото: NV

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов відповів про чутки, що олігархи і бізнесмени допомогли в певний час захистити Харків від російських окупантів. Також він подякував ЗСУ і розповів, як обороняли місто. 

Також ми писали, що приватне акціонерне товариство (ПАТ) "Систем Кепітал Менеджмент" ("СКМ") Ріната Ахметова змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

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