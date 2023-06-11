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Стало известно, сколько животных погибло в результате трагедии на Каховской ГЭС

11 июня 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько животных погибло в результате трагедии на Каховской ГЭС
Спасенный домашний любимец в Херсонской области. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате катастрофы на Каховской ГЭС потери не только среди населения, но и животных. Больше всего пострадали те, которые находились в пойме Днепра.

Об этом сообщила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в телемарафоне.

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Она отмечает, что в первую очередь больше всего пострадали животные, которые находились в пойме Днепра.

Сколько точно животных не смогли спастись из-за затопления, сложно сказать. Но эта цифра равна уже нескольким тысячам.

Те животные, которые находились на дальних территориях, им удалось больше и они смогли переместиться.

"Но некоторым животным на более дальних территориях удалось переместиться. Очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях, потому что это период, когда рождаются детеныши", — говорит Татьяна Тимочко.

Напомним, ранее Ермак рассказал о последствиях для заповедных территорий из-за подрыва Каховской ГЭС. По его словам, в результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС под угрозой исчезновения сейчас 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Добавим, что недавно врач-эпидемиологиня Людмила Мухарская рассказала, что из-за эпидемиологической катастрофы, произошедшей в результате теракта на Каховской ГЭС, водой распространяется множество болезней и вирусов. Есть вероятность заражения холерой во всех регионах Украины.

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