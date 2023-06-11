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Стало відомо, скільки тварин загинуло внаслідок трагедії на Каховській ГЕС

11 червня 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки тварин загинуло внаслідок трагедії на Каховській ГЕС
Врятований домашній улюбленець у Херсонській області. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС втрати є не лише серед населення, але й тварин. Найбільше постраждали ті, які знаходилися в заплаві Дніпра. 

Про це повідомила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в телемарафоні

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Вона зазначає, що в першу чергу найбільше постраждали ті тварини, які знаходилися в заплаві Дніпра. 

Скільки точно тварин не змогли врятуватися через затоплення, наразі складно сказати. Але ця цифра дорівнює вже кільком тисячам. 

Ті тварини, які знаходилися на дальніх територіях, їм пощастило більше і вони змогли переміститися. 

"Але деяким тваринам на більш дальніх територіях вдалося переміститися. Дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях, бо це період, коли народжуються дитинчата", — каже Тетяна Тимочко. 

Нагадаємо, раніше Єрмак розповів про наслідки для заповідних територій через підрив Каховської ГЕС. За його словами, внаслідок російського теракту і знищення Каховської ГЕС, під загрозою зникнення наразі 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Додамо, що нещодавно лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, що через епідеміологічну катастрофу, яка сталася внаслідок теракту на Каховській ГЕС, водою поширюється безліч хвороб та вірусів. Є ймовірність зараження холерою в усіх регіонах України.

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