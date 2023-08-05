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Стало известно, сколько украинских пилотов готовы учиться на F-16

5 августа 2023 07:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обучение на истребителях F-16: сколько пилотов примет участие
Обучение на истребителях F-16. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Первая группа украинских пилотов, которые примут участие в учениях на истребителях F-16, уже сформирована. В состав вошли восемь летчиков.

Об этом сообщает издание Politico.

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Когда начнутся учения

Сообщается, что обучение на западных истребителях F-16 готовы начать восемь пилотов, которые свободно владеют английским языком.

Когда именно начнутся учения, пока неизвестно.

Кроме этого, сообщается, что 20 пилотов, которые "немного говорят по-английски", пройдут языковые курсы в Великобритании. Они могут стартовать уже в августе этого года.

По имеющейся информации, всего для участия в учениях на истребителях отобрали группу из 32 пилотов. Этого количества достаточно для того, чтобы сформировать две эскадрильи.

Напомним, в Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Приобрести ее можно начиная с 4 августа. Тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров, цена марочного листа — 156 гривен.

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