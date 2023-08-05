Обучение на истребителях F-16: сколько пилотов примет участие

Стало известно, сколько украинских пилотов готовы учиться на F-16
Первая группа украинских пилотов, которые примут участие в учениях на истребителях F-16, уже сформирована. В состав вошли восемь летчиков.
Об этом сообщает издание Politico.
Когда начнутся учения
Сообщается, что обучение на западных истребителях F-16 готовы начать восемь пилотов, которые свободно владеют английским языком.
Когда именно начнутся учения, пока неизвестно.
Кроме этого, сообщается, что 20 пилотов, которые "немного говорят по-английски", пройдут языковые курсы в Великобритании. Они могут стартовать уже в августе этого года.
По имеющейся информации, всего для участия в учениях на истребителях отобрали группу из 32 пилотов. Этого количества достаточно для того, чтобы сформировать две эскадрильи.
Напомним, в Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Приобрести ее можно начиная с 4 августа. Тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров, цена марочного листа — 156 гривен.