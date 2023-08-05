Навчання на винищувачах F-16: скільки пілотів візьме участь

Навчання на винищувачах F-16. Фото: Reuters

Першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчаннях на винищувачах F-16, вже сформували. До складу увійшло вісім льотчиків.

Про це повідомляє видання Politico.

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Коли розпочнуться навчання

Повідомляється, що навчання на західних винищувачах F-16 готові розпочати вісім пілотів, які вільно володіють англійською мовою.

Коли саме розпочнуться навчання, наразі невідомо.

Окрім цього, повідомляється, що 20 пілотів, які "трохи розмовляють англійською", пройдуть мовні курси у Великій Британії. Вони можуть стартувати вже у серпні цього року.

За наявною інформацією, усього для участі в навчаннях на винищувачах відібрали групу з 32 пілотів. Цієї кількості достатньо для того, щоб сформувати дві ескадрильї.

Нагадаємо, в Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Придбати її можна, починаючи з 4 серпня. Тираж марок становить 600 тисяч примірників, ціна маркового аркуша — 156 гривень.