Стало известно, сколько украинцев не знают ни одного иностранного языка

Школьники во время учебы. Фото: НУШ

Большая часть украинцев знают по меньшей мере один иностранный язык. В то время как не владеют ни одним иностранным на любом уровне — 31,8% жителей Украины.

Об этом говорится в результатах социологического исследования КМИС.

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По данным опроса, 40% респондентов знают один иностранный, 23% – два и 6% – три и более.

В основном на иностранном языке владеют младшие, образованные и состоятельные люди.

Также процент среди знающих иностранный язык больше у людей из города.

"В общей сложности 68% украинцев знают на определенном уровне по меньшей мере один иностранный язык, хотя часто эти знания не глубокие. Хотя какие-то знания английского имеют 51% опрошенных, однако только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке. Почти каждый второй (49% ) не имеет никаких навыков английского, то есть не сможет понять краткий текст», — говорится в сообщении.

Примечательно, что только 1% опрошенных считают, что не нужно учить иностранные языки.

"32% говорят, что нужно изучать хотя бы один иностранный, 44% считают - два, 23% - три и более. В то же время только 31% знает столько иностранных языков, сколько считает нужным для себя", — свидетельствуют об этом результаты опроса.

Ранее стало известно, что около 49% украинцев не владеют английским языком . Именно поэтому государство решило поспособствовать изучению гражданами языка международного общения, начав проект Future Perfect.