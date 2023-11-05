Стало відомо, скільки українців не знають жодної іноземної мови

Школярі під час навчання. Фото: НУШ

Більша частина українців знають щонайменше одну іноземну мову. Тоді як не володіють жодною іноземною на будь-якому рівні — 31,8% жителів України.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження КМІС.

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Скільки українців володіють іноземною мовою

За даними опитування, 40% респондентів знають одну іноземну, 23% – дві та 6% – три і більше.

Здебільшого іноземною мовою володіють молодші, освічені та заможні люди.

Також відсоток серед тих, хто знають іноземну мову, більший у людей з міста.

"Загалом 68% українців знають на певному рівні щонайменше одну іноземну мову, хоча часто ці знання не є глибокими. Хоч якісь знання англійської має 51% опитаних, однак тільки 23% можуть читати, писати і спілкуватися цією мовою. Майже кожен другий (49%) не має жодних навичок англійської, тобто не зможе зрозуміти короткий текст", — мовиться у повідомленні.

Прикметно, що лише 1% опитаних вважає, що не потрібно вивчати іноземні мови.

"32% кажуть, що треба вивчати хоча б одну іноземну, 44% вважають — дві, 23% – три і більше. Водночас тільки 31% знає стільки іноземних мов, скільки вважає за потрібне для себе", — свідчать про це результати опитування.

Додамо, раніше стало відомо, що близько 49% українців не володіють англійською мовою. Саме тому держава вирішила посприяти вивченню громадянами мови міжнародного спілкування, започаткувавши проєкт Future Perfect.