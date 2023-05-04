Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Стало известно, сколько в Украине будут отдыхать школьники на летних каникулах 2023 arrow

Стало известно, сколько в Украине будут отдыхать школьники на летних каникулах 2023

4 мая 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько в Украине будут отдыхать школьники на летних каникулах 2023
Летние каникулы у детей. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вскоре в украинских школах начнутся летние каникулы. Сейчас стало известно, сколько дети будут отдыхать.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Когда в Украине завершится учебный год 2022-2023

В законе Украины сказано, что учебный год должен продолжаться не менее 175 учебных дней во всех школах страны. Однако в связи с объявлением военного положения в Украине, правительство имеет право уменьшить продолжительность учебного года. В результате этой меры правительство принял решение о сокращении учебного года на 20 дней, с 175 до 155 учебных дней.

Таким образом, ситуация с продолжительностью учебного года в Украине остается неоднозначной, и решение о дате окончания учебного года в каждом регионе будет зависеть от многих факторов, таких как эпидемиологическая ситуация, политическая обстановка и другие факторы. Все решения принимаются областными администрациями.

Сколько будут длиться летние каникулы

Согласно постановления Министерства образования и науки, летние каникулы начнутся 25 мая и будут продолжаться до 1 сентября. Также стоит уточнить, что за учебный год 2022-2023 школьники отдыхали осенью, зимой, и весной.

Напомним, что 29 апреля в Одессе прошло совещание руководителей учреждений общего среднего образования. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, как будут учиться школьники в сентябре и когда начнутся летние каникулы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас