Стало известно, сколько в Украине будут отдыхать школьники на летних каникулах 2023

Летние каникулы у детей. Фото: Reuters

Вскоре в украинских школах начнутся летние каникулы. Сейчас стало известно, сколько дети будут отдыхать.

Об этом сообщает 24 Канал.

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В законе Украины сказано, что учебный год должен продолжаться не менее 175 учебных дней во всех школах страны. Однако в связи с объявлением военного положения в Украине, правительство имеет право уменьшить продолжительность учебного года. В результате этой меры правительство принял решение о сокращении учебного года на 20 дней, с 175 до 155 учебных дней.

Таким образом, ситуация с продолжительностью учебного года в Украине остается неоднозначной, и решение о дате окончания учебного года в каждом регионе будет зависеть от многих факторов, таких как эпидемиологическая ситуация, политическая обстановка и другие факторы. Все решения принимаются областными администрациями.

Сколько будут длиться летние каникулы

Согласно постановления Министерства образования и науки, летние каникулы начнутся 25 мая и будут продолжаться до 1 сентября. Также стоит уточнить, что за учебный год 2022-2023 школьники отдыхали осенью, зимой, и весной.

Напомним, что 29 апреля в Одессе прошло совещание руководителей учреждений общего среднего образования. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, как будут учиться школьники в сентябре и когда начнутся летние каникулы.