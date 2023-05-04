Стало відомо, скільки в Україні відпочиватимуть школяри на літніх канікулах 2023

Літні канікули у дітей. Фото: Reuters

Незабаром в українських школах розпочнуться літні канікули. Наразі стало відомо, скільки діти відпочиватимуть.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли в Україні завершиться навчальний рік 2022-2023

У законі України сказано, що навчальний рік має тривати щонайменше 175 навчальних днів у всіх школах країни. Однак у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні уряд має право зменшити тривалість навчального року. В результаті цього заходу уряд прийняв рішення про скорочення навчального року на 20 днів зі 175 до 155 навчальних днів.

Таким чином, ситуація із тривалістю навчального року в Україні залишається неоднозначною, і рішення про дату закінчення навчального року в кожному регіоні залежатиме від багатьох чинників, таких як епідеміологічна ситуація, політична ситуація та інші фактори. Усі рішення приймають обласні адміністрації.

Скільки триватимуть літні канікули

Згідно з постановою Міністерства освіти й науки, літні канікули розпочнуться 25 травня і триватимуть до 1 вересня. Також варто уточнити, що за навчальний рік 2022-2023 школяри відпочивали восени, взимку та навесні.

Нагадаємо, що 29 квітня в Одесі відбулася нарада керівників установ загальної середньої освіти. Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як навчатимуться школярі у вересні та коли розпочнуться літні канікули.