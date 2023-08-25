Стало известно, сколько зерна украли россияне на оккупированных территориях

Зерно. Фото: google.com

Российские захватчики украли 3,7 млн тонн украинского зерна на временно оккупированных территориях, за исключением полуострова Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Кража украинского зерна

"Из них, 1,4 млн тонн украли на Запорожье. Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных", — говорится в сообщении.

После этого украинское зерно перепродают причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в России.

Напомним, Россия отправила в Ливан шесть тысяч тонн ворованной украинской кукурузы. Украина просит страну запретить сирийскому кораблю с наворованным зерном заходить в док.

Также мы писали, что недавно стало известно, что Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению министра обороны Алексея Резникова, РФ не отважится атаковать гражданские суда.

Добавим, в Анкаре ведут переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".