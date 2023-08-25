Стало известно, сколько зерна украли россияне на оккупированных территориях
Российские захватчики украли 3,7 млн тонн украинского зерна на временно оккупированных территориях, за исключением полуострова Крым.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Кража украинского зерна
"Из них, 1,4 млн тонн украли на Запорожье. Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных", — говорится в сообщении.
После этого украинское зерно перепродают причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в России.
Напомним, Россия отправила в Ливан шесть тысяч тонн ворованной украинской кукурузы. Украина просит страну запретить сирийскому кораблю с наворованным зерном заходить в док.
Также мы писали, что недавно стало известно, что Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению министра обороны Алексея Резникова, РФ не отважится атаковать гражданские суда.
Добавим, в Анкаре ведут переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы". Однако "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний".