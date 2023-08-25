Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни на окупованих територіях

Зерно. Фото: google.com

Російські загарбники вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на тимчасово окупованих територіях, за виключенням півострова Крим.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Крадіжка українського зерна

"З них, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових", — йдеться у повідомленні.

Після цього українське зерно перепродають дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у Росії.

Нагадаємо, Росія відправила до Лівану шість тисяч тонн краденої української кукурудзи. Україна просить країну заборонити сирійському кораблю з накраденим збіжжям заходити в док.

Також ми писали, нещодавно стало відомо, що Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна.

Додамо, в Анкарі ведуть перемовини зі сторонами про відновлення "зернової ініціативи". Проте "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".