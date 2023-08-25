Стало відомо, скільки зерна вкрали росіяни на окупованих територіях
Російські загарбники вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на тимчасово окупованих територіях, за виключенням півострова Крим.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Крадіжка українського зерна
"З них, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі. Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових", — йдеться у повідомленні.
Після цього українське зерно перепродають дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у Росії.
Нагадаємо, Росія відправила до Лівану шість тисяч тонн краденої української кукурудзи. Україна просить країну заборонити сирійському кораблю з накраденим збіжжям заходити в док.
Також ми писали, нещодавно стало відомо, що Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна.
Додамо, в Анкарі ведуть перемовини зі сторонами про відновлення "зернової ініціативи". Проте "вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок".