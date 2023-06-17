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Старший лейтенант ВСУ стал рекордсменом Украины и Гиннеса

17 июня 2023 23:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Старший лейтенант ВСУ стал рекордсменом Украины и Гиннеса
Установка рекорда в Харькове. Фото: Книга Рекордов Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

24-летний старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Дмитрий Косатый за один день установил сразу два рекорда: Гиннеса и Украины. Он выполнил 128 отжиманий на кулаках и превзошел ранее зафиксированный результат.

Об этом заявила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова. Сообщают Новини.LIVE.

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Мировой рекорд

Сообщается, что военнослужащий ВСУ Дмитрий Косатый в Харькове установил два рекорда:

  • Наибольшее количество отжиманий на кулаках за 60 секунд,
  • Наибольшее количество подтягиваний за три минуты.

В Национальном Реестре Рекордов Украины зафиксировали, что Дмитрий за 1 минуту отжался 128 раз.

Предыдущий рекорд принадлежит Рино Рестиво из Италии. В сентябре 2022 года итальянец за минуту отжался 116 раз.

Книга Рекордов Гиннеса уже приняла заявку на этот рекорд.

Национальный рекорд

Кроме мирового рекорда украинец установил национальный рекорд в номинации "Наибольшее количество подтягиваний на турнике за 3 мин".

Дмитрий Косатый подтянулся 110 раз.

О спортсмене

Дмитрий Косатый сам родом из Житомира, учился в Житомирском военном институте.

Три года назад он уже устанавливал рекорд Украины по выполнению упражнения "подъем с переворотом" на открытом воздухе. Тогда за 3 часа и 24 минуты Дмитрий выполнил на перекладине 1001 подъем с переворотом.

Напомним, американец Макс Парк побил мировой рекорд по скоростной сборке рубика Рубика. Ему удалось сложить кубик размером 3х3х3 за 3,13 секунды.

Сообщается, что американцу удалось побить предыдущий рекорд, установленный китайцем Юшенг Ду в 2018 году (3,47 секунды).

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