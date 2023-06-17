Старший лейтенант ЗСУ став рекордсменом України та Гіннеса

Встановлення рекорду у Харкові. Фото: Книга Рекордів України

24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.

Про це заявила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова. Повідомляють Новини.LIVE.

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Світовий рекорд

Повідомляється, що військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий у Харкові встановив два рекорди:

Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд,

Найбільша кількість підтягувань за три хвилини.

У Національному Реєстрі Рекордів України зафіксували, що Дмитро за 1 хвилину віджався 128 разів.

Попередній рекорд належить Ріно Рестіво з Італії. У вересні 2022 року італієць за хвилину віджався 116 разів.

Книга Рекордів Гіннеса уже прийняла заявку на цей рекорд.

Національний рекорд

Окрім світового рекорду українець встановив національний рекорд у номінації "Найбільша кількість підтягувань на турніку за 3 хв".

Дмитро Косатий підтягнувся 110 разів.

Про спортсмена

Дмитро Косатий сам родом із Житомира, навчався у Житомирському військовому інституті.

Три роки тому він уже встановлював рекорд України з виконання вправи "підйом з переворотом" на відкритому повітрі. Тоді за 3 години і 24 хвилини Дмитро виконав на перекладині 1001 підйом із переворотом.

Нагадаємо, американець Макс Парк побив світовий рекорд зі швидкісного складання кубика Рубіка. Йому вдалося скласти кубик розміром 3х3х3 за 3,13 секунди.

Повідомляється, що американцю вдалося побити попередній рекорд, який встановив китаєць Юшенг Ду у 2018 році (3,47 секунди).