Отношусь как к терроризму — Умеров рассказал о своем отношении к коррупции во время войны
Министр обороны Украины Рустем Умеров высказал свою позицию по поводу проявлений коррупционных настроений украинских чиновников во время войны. Он приравнял их поступки к поступкам террористов.
Об этом он заявил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, сообщает пресс-служба Минобороны.
Отношение Умерова к коррупции
"Во время войны отношусь к коррупции, как к терроризму", — высказался Умеров.
Борьбу с коррупцией политик назвал одной из ключевых задач Министерства обороны. Другая важная задача оборонного ведомства, как подчеркнул Умеров, — локализация производства, включая вооружение и военную технику.
Он добавил: украинский ВПК должен снабжаться военной техникой, боеприпасами и технологическими решениями в значительно большей пропорции.
"Что касается нелетальных закупок, Министерство уже сегодня фокусируется на украинских производителях - важно, чтобы они были способны гарантировать качество и осуществлять поставки вовремя", — добавил Умеров.
Напомним, что ранее Рустем Умеров представил нового командующего ССО Сергея Лупанчука личному составу. Также он недавно провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, где они обсуждали военное производство в Украине.
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