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Отношусь как к терроризму — Умеров рассказал о своем отношении к коррупции во время войны

16 ноября 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Отношусь как к терроризму — Умеров рассказал о своем отношении к коррупции во время войны
Министр обороны Украины Рустем Умеров на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации. Фото: пресс-служба Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров высказал свою позицию по поводу проявлений коррупционных настроений украинских чиновников во время войны. Он приравнял их поступки к поступкам террористов.

Об этом он заявил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отношение Умерова к коррупции

"Во время войны отношусь к коррупции, как к терроризму", — высказался Умеров.

Выступление Умерова. Источник: Министерство обороны Украины

Борьбу с коррупцией политик назвал одной из ключевых задач Министерства обороны. Другая важная задача оборонного ведомства, как подчеркнул Умеров, — локализация производства, включая вооружение и военную технику.

Он добавил: украинский ВПК должен снабжаться военной техникой, боеприпасами и технологическими решениями в значительно большей пропорции.

"Что касается нелетальных закупок, Министерство уже сегодня фокусируется на украинских производителях - важно, чтобы они были способны гарантировать качество и осуществлять поставки вовремя", — добавил Умеров.

Напомним, что ранее Рустем Умеров представил нового командующего ССО Сергея Лупанчука личному составу. Также он недавно провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, где они обсуждали военное производство в Украине.

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