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Ставлюся як до тероризму — Умєров розповів про своє відношення до корупції під час війни

16 листопада 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ставлюся як до тероризму — Умєров розповів про своє відношення до корупції під час війни
Міністр оборони України Рустем Умєров на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації. Фото: пресслужба Міноборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров висловив свою позицію щодо проявів корупційних настроїв українських урядовців під час війни. Він прирівняв їхні вчинки до вчинків терористів. 

Про це він заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, повідомляє пресслужба Міноборони

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Відношення Умєрова до корупції

"Під час війни ставлюся до корупції, як до тероризму", — висловився Умєров.

Виступ Умєрова. Джерело: Міністерство оборони України

Боротьбу з корупцією політик назвав одним з ключових завдань Міністерства оборони. Інше важливе завдання оборонного відомства, як підкреслив Умєров, — локалізація виробництва, включно з озброєнням та військовою технікою.

Він додав: український ВПК має забезпечуватися військовою технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції.

"Стосовно нелетальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках — важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати постачання вчасно", — додав Умєров.

Нагадаємо, що раніше Рустем Умєров представив нового командувача ССО Сергія Лупанчука особовому складу. Також він не так давно провів розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, де вони обговорювали військове виробництво в Україні. 

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