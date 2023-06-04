Стефанчук встретился в Турции с командирами "Азовстали"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и командиры "Азовстали". Фото: Руслан Стефанчук

В ходе инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с высокопоставленными военными офицерами из "Азовстали". Эти командиры были освобождены из плена в России, при условии их пребывания на территории Турции до завершения военных действий, где им предоставлена защита.

Об этом сообщил Руслан Стефанчук.

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Встреча прошла с командиром полка "Азов" Национальной гвардии Денисом Прокопенко, известным как "Редис", его замом — Святославом Паламаром, временно исполняющим обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским, позывной которого "Волына", старшим офицером "Азова" Олегом Хоменко и командиром 12-й бригады Национальной Гвардии Украины Денисом Шлеге.

Стефанчук подчеркнул, что все эти воины сохраняют непоколебимую решимость продолжать борьбу и с готовностью выражают стремление возвратиться на родину.

Напомним, что в сентябре 2022 года произошел масштабный обмен военнопленными. 215 бойцов обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. По словам военного с позывным "Коммунист", он даже не знал, что их везут на обмен, а по дороге россияне били украинских бойцов прикладами и шокером.

Он рассказал, что к пленным относились как к скоту, сильно избивали и издевались. По его словам, он был уверен на 100%, что едет не на обмен, а на расстрел.