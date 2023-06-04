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Стефанчук зустрівся у Туреччині з командирами "Азовсталі"

4 червня 2023 10:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стефанчук зустрівся у Туреччині з командирами "Азовсталі"
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та командири "Азовсталі". Фото: Руслан Стефанчук
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із високопоставленими військовими офіцерами з "Азовсталі". Ці командири були звільнені з полону в Росії, за умови їхнього перебування на території Туреччини до завершення військових дій, де їм надано захист.

Про це повідомив Руслан Стефанчук.

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Зустріч пройшла з командиром полку "Азов" Національної гвардії Денисом Прокопенком, відомим як "Редіс", його заступником — Святославом Паламаром, який тимчасово виконує обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Волинським, позивний якого "Волина", старшим офіцером бригади Національної Гвардії України Денисом Шлеге.

Стефанчук підкреслив, що всі ці воїни зберігають непохитну рішучість продовжувати боротьбу й охоче висловлюють прагнення повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року відбувся масштабний обмін військовополоненими. 215 бійців обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. За словами військового з позивним "Комуніст", він навіть не знав, що їх везуть на обмін, а дорогою росіяни били українських бійців прикладами та шокером.

Він розповів, що до полонених ставилися як до худоби, сильно били і знущалися. За його словами, він був упевнений на 100%, що їде не на обмін, а на розстріл.

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