Столтенберг: на саммите НАТО примут "многолетний пакет помощи" для Украины

Столтенберг анонсировал важное решение относительно Украины на саммите НАТО
В ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Решения по Украине на саммите НАТО
"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к Альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", — сказал генсек.
В пакет войдут:
- многолетняя программа поддержки, гарантирующая полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО;
- обновление политических связей между Украиной и НАТО, в частности, начало Совета Украина — НАТО;
- приближение Украины к НАТО.
"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели", — говорит Столтенберг.
Многолетний пакет помощи
Известно, что этот пакет поможет провести модернизацию ВСУ.
Как утверждает Столтенберг, произойдет переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО.
Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.