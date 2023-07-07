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Столтенберг анонсировал важное решение относительно Украины на саммите НАТО

7 июля 2023 16:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Столтенберг: на саммите НАТО примут "многолетний пакет помощи" для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

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"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к Альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", — сказал генсек.

В пакет войдут:

  • многолетняя программа поддержки, гарантирующая полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО;
  • обновление политических связей между Украиной и НАТО, в частности, начало Совета Украина — НАТО;
  • приближение Украины к НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели", — говорит Столтенберг.

Многолетний пакет помощи

Известно, что этот пакет поможет провести модернизацию ВСУ.

Как утверждает Столтенберг, произойдет переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.

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