Столтенберг: на саммите НАТО примут "многолетний пакет помощи" для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

В ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

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Решения по Украине на саммите НАТО

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к Альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", — сказал генсек.

В пакет войдут:

многолетняя программа поддержки, гарантирующая полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО;

обновление политических связей между Украиной и НАТО, в частности, начало Совета Украина — НАТО;

приближение Украины к НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели", — говорит Столтенберг.

Многолетний пакет помощи

Известно, что этот пакет поможет провести модернизацию ВСУ.

Как утверждает Столтенберг, произойдет переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.