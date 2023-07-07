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Столтенберг анонсував важливе рішення щодо України на саміті НАТО

7 липня 2023 16:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Столтенберг: на саміті НАТО приймуть "багаторічний пакет допомоги" для України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час саміту НАТО країни-союзники ухвалять важливе рішення про багаторічну програму підтримки для України. Зокрема, це буде один із трьох важливих елементів, які увійдуть до пакету.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції

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"На саміті ми ухвалимо рішення, які зроблять Україну ще сильніше і наблизять її до Альянсу. Я очікую, що союзники приймуть пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО", — сказав генсек.

 До пакету увійдуть:

  • багаторічна програма підтримки, яка гарантує  повну сумісність між Збройними силами України та НАТО;
  • оновлення політичних зв'язків між Україною та НАТО, зокрема початок Ради Україна — НАТО;
  • наближення України до НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині в тому, як наблизити Україну до її мети", — каже Столтенберг.

Багаторічний пакет допомоги

Відомо, що даний пакет допоможе провести модернізацію ЗСУ. 

Як стверджує Столтенберг, відбудеться перехід від армії, яка заснована на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, що працює за стандартами НАТО. 

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до зустрічі. 

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