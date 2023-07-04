Столтенберг пообщался с Зеленским по поводу саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Об этом сообщил Йенс Столтенберг в Twitter.

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По словам Столтенберга, на Вильнюсском саммите, который пройдет 11–12 июля, члены Альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки, улучшении политических связей и приближении Украины к НАТО.

Сообщения Столтенберга. Фото: скриншот

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что Украине требуются гарантии безопасности как промежуточный этап перед вступлением в НАТО. Членство Украины в Альянсе поставит крест на любых посягательствах Путина.

Добавим, что глава Военного комитета НАТО похвалил контрнаступление ВСУ. Роб Бауэр заявил, что украинское контрнаступление против российских оккупантов сложное из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.