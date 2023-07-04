Столтенберг поспілкувався з Зеленським щодо саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.

Про це повідомив Єнс Столтенберг у Twitter.

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За словами Столтенберга, на Вільнюському саміті, який пройде 11-12 липня, члени Альянсу приймуть рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення політичних зв'язків та наближення України до НАТО.

Повідомлення Столтенберга. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки як проміжний етап перед вступом до НАТО. Членство України в Альянсі поставить хрест на будь-яких зазіханнях Путіна.

Додамо, що глава Військового комітету НАТО похвалив контрнаступ ЗСУ. Роб Бауер заявив, що український контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.