Столтенберг поспілкувався з Зеленським щодо саміту НАТО

Столтенберг перед самітом НАТО провів "хорошу розмову" із Зеленським
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.
Про це повідомив Єнс Столтенберг у Twitter.
"Дуже хороша розмова"
За словами Столтенберга, на Вільнюському саміті, який пройде 11-12 липня, члени Альянсу приймуть рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення політичних зв'язків та наближення України до НАТО.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки як проміжний етап перед вступом до НАТО. Членство України в Альянсі поставить хрест на будь-яких зазіханнях Путіна.
Додамо, що глава Військового комітету НАТО похвалив контрнаступ ЗСУ. Роб Бауер заявив, що український контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.