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Столтенберг рассказал, как ядерное оружие в Беларуси повлияет на вступление Украины в НАТО

18 июня 2023 17:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ядерное оружие в Беларуси: повлияет ли это на вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия начала размещать тактические ядерные боеголовки в Белоруссии. В НАТО обеспокоены этой ситуацией и говорят, как это повлияет на вступление Украины в Альянс.

Об этом сообщает Die Welt.

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Как говорит Столтенберг, последние события в Беларуси значительно "усиливают требование Украины о скорейшем вступлении в НАТО".

По его словам, в Альянсе "беспокойно наблюдают" за ситуацией. Однако пока не видят признаков того, что РФ может применить ядерное оружие в ближайшее время.

Украина и НАТО

По словам министра обороны Украины Резникова, в настоящее время Украина уже фактически играет роль восточного фланга НАТО. Украинская армия, подчеркнул он, защищает цивилизованную, демократическую Европу от варварской России.

Но Украина ожидает полноценного присоединения к НАТО — и уже на Вильнюсском саммите хочет получить четкий ответ, когда это произойдет. Известно, что саммит состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Напомним, президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что РФ перенесла первое размещение тактических ядерных боеголовок в Белоруссию. По словам диктатора, российские военные развернут все запланированные поставки тактических ядерных боеголовок в Белоруссию до конца этого года.

В то же время в Институте изучения войны объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью. Однако маловероятно, что это означает некую эскалацию.

После этого на ядерное оружие в Белоруссии отреагировали и в США. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Штаты не видят никаких доказательств, указывающих на то, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Соответственно, США не видят и причин для пересмотра собственной ядерной стратегии.

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