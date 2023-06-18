Ядерное оружие в Беларуси: повлияет ли это на вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: google

Россия начала размещать тактические ядерные боеголовки в Белоруссии. В НАТО обеспокоены этой ситуацией и говорят, как это повлияет на вступление Украины в Альянс.

Об этом сообщает Die Welt.

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Как говорит Столтенберг, последние события в Беларуси значительно "усиливают требование Украины о скорейшем вступлении в НАТО".

По его словам, в Альянсе "беспокойно наблюдают" за ситуацией. Однако пока не видят признаков того, что РФ может применить ядерное оружие в ближайшее время.

Украина и НАТО

По словам министра обороны Украины Резникова, в настоящее время Украина уже фактически играет роль восточного фланга НАТО. Украинская армия, подчеркнул он, защищает цивилизованную, демократическую Европу от варварской России.

Но Украина ожидает полноценного присоединения к НАТО — и уже на Вильнюсском саммите хочет получить четкий ответ, когда это произойдет. Известно, что саммит состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).