Ядерна зброя в Білорусі: чи вплине це на вступ України до НАТО

Столтенберг розповів, як ядерна зброя в Білорусі вплине на вступ України в НАТО
Росія почала розміщувати тактичні ядерні боєголовки у Білорусі. У НАТО занепокоєні цією ситуацією та розповідають, як це вплине на вступ України до Альянсу.
Про це повідомляє Die Welt.
Ядерна зброя в Білорусі і вступ України до НАТО
Як каже Столтенберг, останні події у Білорусі значно "посилюють вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО".
За його словами, в Альянсі "занепокоєно спостерігають" за ситуацією. Однак, поки що не бачать ознак того, що РФ може застосувати ядерну зброю найближчим часом.
Україна і НАТО
За словами міністра оборони України Резнікова, на цей час Україна уже фактично грає роль східного флангу НАТО. Українська армія, наголосив він, захищає цивілізовану, демократичну Європу від варварської Росії.
Але Україна чекає на повноцінне приєднання до НАТО — і уже на Вільнюському саміті хоче отримати чітку відповідь, коли це станеться. Відомо, що саміт відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що РФ перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі. За словами диктатора, російські військові розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця цього року.
Водночас в Інституті вивчення війни пояснили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі спрямоване на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю. Однак, малоймовірно, що це означає якусь ескалацію.
Після цього на ядерну зброю в Білорусі відреагували і в США. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Штати не бачать жодних доказів, що вказують на те, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Відповідно США не бачать і причин для перегляду власної ядерної стратегії.