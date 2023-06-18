Ядерна зброя в Білорусі: чи вплине це на вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: google

Росія почала розміщувати тактичні ядерні боєголовки у Білорусі. У НАТО занепокоєні цією ситуацією та розповідають, як це вплине на вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє Die Welt.

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Як каже Столтенберг, останні події у Білорусі значно "посилюють вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО".

За його словами, в Альянсі "занепокоєно спостерігають" за ситуацією. Однак, поки що не бачать ознак того, що РФ може застосувати ядерну зброю найближчим часом.

Україна і НАТО

За словами міністра оборони України Резнікова, на цей час Україна уже фактично грає роль східного флангу НАТО. Українська армія, наголосив він, захищає цивілізовану, демократичну Європу від варварської Росії.

Але Україна чекає на повноцінне приєднання до НАТО — і уже на Вільнюському саміті хоче отримати чітку відповідь, коли це станеться. Відомо, що саміт відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).