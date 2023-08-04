Очереди на границе с Польшей: сколько времени стоять

Автобусная очередь на пересечении границы. Фото: Новини.LIVE

Очереди на Контрольно-пропускных пограничных пунктах (КПП) из Украины в сторону Польши в июле увеличились почти вдвое по сравнению с июнем, говорят в Госпогранслужбе. Скорее всего, к концу лета они будут расти. Наиболее загруженными считаются КПП в сторону Польши. Там пересечение границы может занять от 6 и даже до 24 часов ожидания.

Новини.LIVE проанализировали ситуацию

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Очереди на границах увеличились с июля

По словам водителей пассажирских автобусов, самые большие очереди на границах наблюдаются на выходные — с пятницы по понедельник и посреди недели — в среду. Если в июне пересечь границу можно было через 2-5 часов, то уже с начала июля в сторону Польши застрять можно и на 22 часа. Особенно в выходные — с пятницы по понедельник.

Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE

"Если с выходными все понятно, то почему очереди по средам — неясно. Самые большие задержки за поляками. Очень тщательно проверяют и сами автобусы, и вещи пассажиров. Это ясно, пассажиры уезжают из страны, где идет война. Но украинцы сами часто нарушают. Например, на днях пассажирка пыталась ввезти в Польшу 3 килограмма сала! Оставила кулек в автобусе и думала, проскочит. Хорошо, что поляки пожалели и не отправили весь автобус на дополнительную проверку на 4 часа", — рассказал один из водителей, работающий по маршруту Киев -Варшава.

Застрять на границе можно на 20 часов

Такую информацию подтверждают около десятка пассажиров, с которыми пообщались Новини.LIVE. Они пересекали границу в сторону Польши. Самые большие очереди, по их словам, на КПП во Львовской области.

"Я пересекала границу в сторону Польши на КПП Угринов в воскресенье вечером, 30 июля на авто. Затор — на 5 км, простояла 12 часов. Реально по метру едешь. Ехала сама в машине, с собой был только рюкзак и поэтому у поляков возникли еще дополнительные вопросы в стиле "а как это так". Очень сложно. Обратно было проще — пересекла за 2,5 часа обе границы", — рассказала Новини.LIVE киевлянка Светлана.

Автор текста пересекала границу в сторону Польши на КПП "Ягодын" в ночь на воскресенье 30 июля. На данном пункте пропускают только пассажирские автобусы, поэтому он не считается загруженным. Пропуск легкового транспорта там пока не осуществляется.

В общей сложности время пересечения границы заняло примерно 9 часов. Задержка была как раз с польской стороны. Украинскую границу прошли довольно быстро, как на сейчас, — всего за два часа:

"В общей сложности было где-то из 20 автобусов. Сколько перед нами — неясно. Коллеги в это время пытались пересечь границу в Раве-Руськой. Перед их автобусом было еще 30. Поэтому они пересели в первые на очереди. Заплатили по 400 гривен дополнительно".

На обратной дороге уже в Украину пересечение обеих границ заняло 2,5 часа. Это уже совсем быстро. Коллеги пересекали разные КПП во Львовской области и там тоже справились по времени где-то до 3 часов в целом. Но это было посреди недели.

Что о очередях на границе говорят в Госпогранслужбе

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, очереди на границах в сторону Польши появились из-за растущего пассажиропотока как на выезд из страны, так и на возвращение украинцев домой. В общей сложности на границу с Польшей приходится 50% всего пассажиропотока.

Андрей Демченко. Фото: Fb/Андрей Демченко

"Пассажиропоток на украинских контрольно-пропускных пунктах начал расти в июле. Например, в июне по сравнению с маем он увеличился примерно на 400 тысяч человек как на въезд, так и на выезд. А в июле вырос еще на 600 тысяч человек. В июне границу в обоих направлениях пересекли около 3 млн 800 тысяч человек" , — уточнил Демченко.

Он также добавил, что пассажиропоток будет оставаться достаточно высоким до конца лета. Июнь, например, пользовался преимуществом на выезд граждан из Украины. А вот с июля границу пересекают на въезд в Украину.

Чтобы избежать больших очередей, Демченко советует интересоваться ситуацией на пунктах пропуска на выезд на официальных страницах Западного управления Госпогранслужбы. Информация там обновляется каждые три часа.

Что о пересечении границы говорят в "Укрзалізниці"

Растет пассажиропоток и в "Укрзалізниці". Например, в июле прошлого года по железной дороге воспользовались 1 млн 482 тыс. пассажиров, а в июле этого года — уже 2 млн 513 тыс. пассажиров.

При этом значительно увеличилось и количество совершенных в месяц рейсов: 1998 рейсов в июле прошлого года против 2613 рейсов в июле текущего года.

По сравнению с прошлым годом, в июле этого года "Укрзалізниця" совершила на 31% больше рейсов и перевезла почти на 70% больше пассажиров.