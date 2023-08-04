Черги на кордоні з Польщею: скільки часу стояти

Автобусні черги на перетині кордону. Фото: Новини.LIVE

Черги на Контрольно-пропускних прикордонних пунктах (КПП) з України в бік Польщі у липні збільшилися майже удвічі в порівнянні із червнем, кажуть у Держприкордонслужбі. Найімовірніше, до кінця літа вони зростатимуть. Найбільш завантаженими вважаються КПП в бік Польщі. Там перетин кордону може зайняти від 6 і навіть до 24 годин очікування.

Новини.LIVE проаналізували ситуацію

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Черги на кордонах збільшилися з липня

За словами водіїв пасажирських автобусів, найбільші черги на кордонах спостерігаються на вихідні — із пʼятниці по понеділок та посередині тижня — у середу. Якщо в червні перетнути кордон можна було за 2-5 годин, то вже від початку липня в бік Польщі застрягнути можна і на 22 години. Особливо на вихідних — із пʼятниці по понеділок.

Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

"Якщо із вихідними все зрозуміло, то чому черги по середах — неясно. Найбільші затримки за поляками, дуже ретельно перевіряють і самі автобуси, і речі пасажирів. Це ясно, пасажири їдуть із країни, де йде війна. Але українці самі часто порушують. Наприклад, на днях пасажирка намагалася ввезти в Польщу 3 кілограма сала! Залишила кульок в автобусі і думала, проскочить. Добре, що поляки пожаліли і не відправили увесь автобус на додаткову перевірку на 4 години", — розповів один із водіїв, що працює по маршруту Київ-Варшава.

Застрягнути на кордоні можна на 20 годин

Таку інформацію підтверджують з десяток пасажирів, з якими поспілкувалися Новини.LIVE. Вони перетинали кордон в бік Польщі. Найбільші черги, за їхніми словами на КПП у Львівській області.

"Я перетинала кордон в бік Польщі на КПП Угринів у неділю ввечері, 30 липня на авто. Затор — на 5 км, простояла 12 годин. Реально по метру їдеш. Їхала сама у машині, з собою мала лише рюкзак і через це у поляків виникли ще додаткові питання в стилі "а як це так". Дуже складно. Назад було простіше — перетнула за 2,5 години обидва кордони", — розповіла Новини.LIVE киянка Світлана.

Автор тексту перетинала польський кордон на КПП "Ягодин" в ніч на неділю 30 липня. На даному пункті пропускають лише пасажирські автобуси, тому він не вважається досить завантаженим. Пропуск легкового транспорту там наразі не здійснюється.

Загалом час перетину кордону зайняв приблизно 9 годин. Затримка була якраз з польського боку. Український кордон пройшли досить швидко, як на цей час — за дві години:

"Загалом було десь з 20 автобусів. Скільки перед нами — неясно. Колеги в цей час намагалися перетнути кордон в Раві Руській. Перед їхнім автобусом було ще 30. Тому вони пересіли у перші на черзі. Заплатили по 400 гривень додатково".

На зворотній дорозі вже до України перетин обох кордонів зайняв 2,5 години. Це вже зовсім швидко. Колеги перетинали різні КПП у Львівській області і там теж справились по часу десь до 3 годин в цілому.

Що про черги на кордоні кажуть у Держприкордонслужбі

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, черги на кордонах в бік Польщі зʼявилися через зростаючий пасажиропотік як на виїзд з країни, так і на повернення українців додому. Загалом на кордон із Польщею припадає 50% всього пасажиропотоку.

Андрій Демченко. Фото: Fb/Андрій Демченко

"Пасажиропотік на українських контрольно-пропускних пунктах почав зростати в липні. Наприклад, у червні порівняно з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб. У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб", — уточнив Демченко.

Він також додав, що пасажиропотік залишатиметься досить високим до кінця літа. Червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Аби уникнути великих черг, Демченко радить цікавитися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожні три години.

Що про перетин кордону кажуть в Укрзалізниці

Росте пасажиропотік і в "Укрзалізниці". Наприклад, у липень минулого року залізницею скористались 1 млн 482 тис. пасажирів, а в липні цього року — вже 2 млн 513 тис. пасажирів.

При цьому, значно збільшилась і кількість здійснених на місяць рейсів: 1998 рейсів у липні минулого року проти 2613 рейсів у липні поточного року.

У порівнянні з минулим роком, цьогоріч у липні Укрзалізниця здійснила на 31% більше рейсів і перевезла майже на 70% більше пасажирів.