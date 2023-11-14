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Забастовка на границе с Польшей — стоит ли волноваться водителям автобусов и легковушек

14 ноября 2023 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Забастовка на границе с Польшей — стоит ли волноваться водителям автобусов и легковушек
Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: Naszwybir
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские перевозчики устроили акцию протеста на границе с Украиной и не пускают грузовой транспорт. Однако для легковых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска движение остается неизменным.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Если говорить даже о действиях польских перевозчиков, которые блокируют подъездные пути к пунктам пропуска, они не ограничивают пересечение границы для автобусов и легковых автомобилей. Легковые авто на направлении пункта пропуска "Ягодин" границу не пересекают — там границу пересекают только грузовики и автобусы", — сказал Демченко.

Напомним, что переговоры польских перевозчиков с украинским правительством 13 ноября не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.

Также мы писали, что в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.

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