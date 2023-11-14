Забастовка на границе с Польшей — стоит ли волноваться водителям автобусов и легковушек

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: Naszwybir

Польские перевозчики устроили акцию протеста на границе с Украиной и не пускают грузовой транспорт. Однако для легковых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска движение остается неизменным.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на границе с Польшей 14 ноября

"Если говорить даже о действиях польских перевозчиков, которые блокируют подъездные пути к пунктам пропуска, они не ограничивают пересечение границы для автобусов и легковых автомобилей. Легковые авто на направлении пункта пропуска "Ягодин" границу не пересекают — там границу пересекают только грузовики и автобусы", — сказал Демченко.

Напомним, что переговоры польских перевозчиков с украинским правительством 13 ноября не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.

Также мы писали, что в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.